В Україні провели найменший відсоток тестів на COVID-19 в Європі

В Україні на один мільйон населення роблять в середньому 1,418 (одна тисяча чотириста вісімнадцять) тестувань на коронавірус COVID-19, що є найнижчим показником у Європі.

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Про це свідчать дані порталу Worldometers, де зібрана актуальна інформація щодо статистики захворювань у світі.

За повідомленням Центру громадського здоров'я в Україні, в нашій країні станом на 21 квітня досліджено 61 997 зразків на COVID-19 методом ПЛР.

Тестування на COVID-19

Водночас показник 1,418 є найнижчим у Європі. Наприклад, вище за Україну розмістилися Албанія та Молдова, де проводять в середньому 2,007 і 2,916 аналізів на мільйон населення відповідно. У Росії цей же показник становить 14,682.

Worldometers

Найбільше діагностику COVID-19 у Європі забезпечують в Ісландії – 126,429. А найнижчий показник в африканській країні Бурунді – 7 тестів на 1 мільйон.

Worldometers

Worldometers

Нагадаємо, що сім областей в країні не надали відомостей про тестування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6125 випадків зараження коронавірусом.

Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що самостійне проведення експрестестів на COVID-19 загрожує оточенню.