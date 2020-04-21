В Україні провели найменший відсоток тестів на COVID-19 в Європі
В Україні на один мільйон населення роблять в середньому 1,418 (одна тисяча чотириста вісімнадцять) тестувань на коронавірус COVID-19, що є найнижчим показником у Європі.
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Про це свідчать дані порталу Worldometers, де зібрана актуальна інформація щодо статистики захворювань у світі.
За повідомленням Центру громадського здоров'я в Україні, в нашій країні станом на 21 квітня досліджено 61 997 зразків на COVID-19 методом ПЛР.
Водночас показник 1,418 є найнижчим у Європі. Наприклад, вище за Україну розмістилися Албанія та Молдова, де проводять в середньому 2,007 і 2,916 аналізів на мільйон населення відповідно. У Росії цей же показник становить 14,682.
Найбільше діагностику COVID-19 у Європі забезпечують в Ісландії – 126,429. А найнижчий показник в африканській країні Бурунді – 7 тестів на 1 мільйон.
Нагадаємо, що сім областей в країні не надали відомостей про тестування на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6125 випадків зараження коронавірусом.
Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що самостійне проведення експрестестів на COVID-19 загрожує оточенню.