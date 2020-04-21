В Україні провели найменший відсоток тестів на COVID-19 в Європі

В Україні на один мільйон населення роблять в середньому 1,418 (одна тисяча чотири сотні вісімнадцять) тестувань на коронавірус COVID-19, що є найнижчим показником в Європі.

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Про це говорять дані порталу Worldometers, де зібрана актуальна інформація по статистиці захворювань в світі.

За повідомленням Центру громадського здоров'я в Україні, в нашій країні станом на 21 квітня досліджено 61 997 зразків на COVID-19 методом ПЛР.

Тестування на COVID-19

При цьому показник в 1,418 найнижчий в Європі. Наприклад, вище за Україну знаходиться Албанія та Молдова, де проводять в середньому 2,007 і 2,916 тестів на мільйон населення відповідно. У Росії цей же показник складає 14,682.

Worldometers

Найбільша кількість тестуванні на COVID-19 в Європі проводять в Ісландії – 126,429. А найнижчий показник в африканській країні Бурунді – 7 тестів на 1 мільйон.

Worldometers

Worldometers

Нагадаємо, що сім областей в країні не надали відомості про тестування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6125 випадків зараження коронавірусів.

Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що самостійне проведення експрес-тестів на COVID-19 несуть загрозу оточуючим.

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