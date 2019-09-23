В Україні проведуть вибірковий перепис населення: названі регіони

В Україні мають намір провести пробний перепис населення, але лише в двох місцях.

Спершу його проведуть в двох районах – Оболонському в Києві і Бородянському на Київщині. Про це в інтерв'ю DT.ua розповів директор Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Вона зазначила, що краще б вибрали для пробного перепису район у Західній Україні.

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"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", – пояснила соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що до кінця 2019 року Кабінет міністрів України планує провести часткову перепис населення в країні.

Раніше ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів говорив, що перепис населення пройде в 2020 році за допомогою смартфонів.

Для цього в квітні колишній Кабмін створив міжвідомчу комісію, яка повинна була відповідати за перепис населення в країні.

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