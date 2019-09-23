Головна Новини
23 вересня • оновлено в 07:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні проведуть вибірковий перепис населення: названі регіони

1.3т Читати матеріал російською

В Україні мають намір провести пробний перепис населення, але лише в двох місцях.

Спершу його проведуть в двох районах – Оболонському в Києві і Бородянському на Київщині. Про це в інтерв'ю DT.ua розповів директор Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Вона зазначила, що краще б вибрали для пробного перепису район у Західній Україні.

Новини
Меджлис не доверяет проведенной Россией переписи населения Крыма

"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", – пояснила соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що до кінця 2019 року Кабінет міністрів України планує провести часткову перепис населення в країні.

Раніше ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів говорив, що перепис населення пройде в 2020 році за допомогою смартфонів.

Для цього в квітні колишній Кабмін створив міжвідомчу комісію, яка повинна була відповідати за перепис населення в країні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
населення Державна служба статистики України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel