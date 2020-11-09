В Україні проведуть радіодиктант Національної єдності: де буде трансляція і коли результати

У понеділок, 9 листопада, о 9:00 в Україні розпочнеться Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови.

Як повідомили на сторінці заходу в Facebook, текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович, науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко, а читатиме диктант відома акторка Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований "Суспільним", стартуватиме в студії "UA: ПЕРШИЙ", а також в ефірі "UA: Українське радіо" та "UA: Радіо Культура" о 9:00. Спершу ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 09:15.

Нагадаємо, що тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.

Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті "UA: Українське радіо" 11 листопада об 11:00. Роботи прийматимуть як онлайн, так і офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія, і ті, в яких не буде помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж одного-двох місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

радіо – "UA: Українське радіо", "UA: Радіо Культура ";

телебачення – "UA: ПЕРШИЙ", "UA: КУЛЬТУРА" та регіональне суспільне телебачення ;

інтернет – YouTube-канал та Facebook-сторінка "UA: Українське радіо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, День української писемності та мови щорічно відзначається 9 листопада, в день пам'яті преподобного Нестора Літописця. Свято було встановлено 1997 року указом президента України – на підтримку ініціативи громадських організацій та "з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства".