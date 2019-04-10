В Україні пройдуть перші грози: де і коли чекати

У середу, 10 квітня, в Україні трохи похолоднішає і почнуться дощі. У південних областях до 11 квітня взагалі очікуються перші весняні грози.

Про це в ефірі "Еспрессо.TV" розповіла синоптик Наталя Діденко. Зокрема на заході температура повітря буде найнижчою по Україні — 8-12 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті, проте з вологістю, хмарною погодою і дощами.

Гроза Pixabay

На півночі України 10 квітня очікується досить тепла погода, 14-19 градусів тепла. Разом з тим, там також зберігається ймовірність періодичних дощів.

На сході України істотні опади малоймовірні, повітря прогріється до 15-17 градусів. У центральній частині місцями також пройдуть невеликі дощі, стовпчики термометрів піднімуться до 15-19 тепла.

У південній частині України від 11 квітня буде тепло, 17-21 градус, але в окремих районах пройдуть короткочасні дощі й, можливо, з першими грозами. У Києві в цей день також може пройти дощ, але буде тепло — 17-18 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі також розповіли, що в Україні 10 квітня в західні області переміститься більш прохолодне повітря з Центральної Європи. Решта території ще залишиться в теплій повітряній масі, але в більшості областей, крім південного сходу, збільшиться хмарність та пройдуть дощі, місцями з грозами.

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