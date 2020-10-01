В Україні продовжує зростати добова госпіталізація хворих на COVID-19

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • Україна вийшла на показник в 730-735 госпіталізацій інфікованих коронавірусом

  • На початку вересня він коливався на рівні близько 400 на добу

  • За словами Ляшка, причина полягає в ігноруванні рекомендацій МОЗ

В Україні зростає кількість щоденних госпіталізацій пацієнтів з COVID-19

Показник госпіталізації інфікованих коронавірусом в Україні наближається до рекордного показника.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу, 30 вересня. За словами заступника глави МОЗ, причина полягає в тому, що населення нехтує протиепідеміологічними заходами.

Він нагадав, що 24 вересня був зафіксований максимальний показник – 742 госпіталізації за добу. При цьому на початку вересня показник коливався на рівні близько 400 госпіталізацій щодня.

"А сьогодні було 730-735 по всій країні. Через це збільшується заповненість ліжок і відсотки. Критичні точки – зростання випадків коронавірусної хвороби. Це показник того, що ми стали нехтувати протиепідемічними нормами. Я буду це говорити доти, поки ситуація не нормалізується", – сказав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, 30 вересня в Україні вперше зафіксували понад 4 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Більше 500 випадків підтвердили в Харківській області.

За словами лікаря-інфекціоніста, хворим на коронавірус в Україні майже неможливо допомогти без госпіталізації.

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