|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україні продовжили роботу місії ОБСЄ: названі терміни

656Читати матеріал російською

Мандат Спеціального моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на один рік.

Команда, яка веде свою роботу в нашій країні вже 5 років, буде і далі "встановлювати і повідомляти про факти та можливі порушення". Про це 30 березня повідомили в прес-центрі місії з посиланням на відповідне рішення Постійної ради ОБСЄ.

ОБСЄ

ОБСЄ

"Моніторингова місія ОБСЄ веде свою роботу в Україні 5 років і була уповноважена" встановлювати і повідомляти про факти та можливі порушення основних принципів і зобов'язань ОБСЄ на всій території України ", – нагадав голова ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

Новини
Гуманітарна катастрофа на Донбасі: експерт пояснив суть звинувачень ОБСЄ з боку України

"Спостерігачі – це очі і вуха організації і всього міжнародного співтовариства, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації", – заявив Лайчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відповіли на план ОБСЄ з Донбасу. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, він не має нових пропозицій і потребує доопрацювання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "новини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
новини України
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Дали ОБСЕ ещё один шанс найти Российскую Армию на Донбассе. Иначе они все станут агентами Кремля.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Только на Украине данные ОБСЕ не сообщаются, у геббельсов бандер свои "данные"....
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки