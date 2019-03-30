В Україні продовжили роботу місії ОБСЄ: названі терміни

Мандат Спеціального моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на один рік.

Команда, яка веде свою роботу в нашій країні вже 5 років, буде і далі "встановлювати і повідомляти про факти та можливі порушення". Про це 30 березня повідомили в прес-центрі місії з посиланням на відповідне рішення Постійної ради ОБСЄ.

ОБСЄ

"Моніторингова місія ОБСЄ веде свою роботу в Україні 5 років і була уповноважена" встановлювати і повідомляти про факти та можливі порушення основних принципів і зобов'язань ОБСЄ на всій території України ", – нагадав голова ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

"Спостерігачі – це очі і вуха організації і всього міжнародного співтовариства, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації", – заявив Лайчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відповіли на план ОБСЄ з Донбасу. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, він не має нових пропозицій і потребує доопрацювання.

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