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4 травня • оновлено в 23:04
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Тимур Григоренко

Кабмін продовжив карантин до 22 травня, але дещо послабив: що зміниться

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В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 4 травня.

"Важливо правильно завершувати процес карантину. Зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом'якшення карантину так само не означає його зняття. Карантин буде продовжено зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як рухатиметься пандемія у світі", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Однак з 11 травня в Україні послаблять деякі карантинні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.

Ще з 11 травня кафе та ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.

Список послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Так, будуть відкриті:

  • парки, сквери, зони відпочинку;

  • салони краси, перукарні;

  • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон у ТРЦ;

  • заклади громадського харчування на виніс;

  • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;

  • музеї, бібліотеки;

  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

  • сервіс побутової техніки;

  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Детальний список буде опублікований Кабміном протягом двох днів.

Кабмін продовжив карантин до 22 травня, але дещо послабив: що зміниться

Додамо, Шмигаль доручив МВС розібратися з будівельними магазинами, зокрема й гіпермаркетами "Епіцентр", які порушили умови карантину.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив про зростання хворих на COVID-19 в трьох областях України.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію COVID-19 в країні до 11 травня.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, що карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо спостерігатиметься різке зниження кількості інфікованих COVID-19.

Також президент Володимир Зеленський закликав українців продовжувати дотримання карантину на травневі свята, щоб з 11 травня можна було розпочати пом'якшувати обмеження.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що дозволили та заборонили робити в Україні з 11 травня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ребятки б.....ь,ну какие салуны,кахве итд,без всего этого можно жить сотню лет,,транспорт ....б вашу в и.д.и.о.т.о.в мазе,,ну не во все же есть тазики-самовозы,ну шож вы г...ны над людьми издеваетесь.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Джонсон Саймон Ф., їбацця їстимеш?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Полтавець Олександр, П.А.Ш.О.Л Н.А.Х.У.Й!Б.З.Д.О.С.О.Б.А.Ч.Е Е.
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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Кажется мне этого Шмыгаля уже ненавидят больше чем Путина. В нормальных странах борятся с пандемией, а у нас под шумок карантина принимаются варварские законы для затопления страны,и главное что Удобно - запрещены митинги, чтобы народ лишний раз суконным рылом не лез в госуд дела по выкачке денег из рабов или граждан, уже сложно судить после зачетных версий про сезонных рабочих в другие страны.
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Manfred Anry
Manfred Anry
среди туч Солнце, У нас это где?
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
Эль Кaцап, жІвотное, поешь говна с лопаты
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