В Україні продовжили адаптивний карантин: що заборонено до 31 липня
Кабінет міністрів України 17 червня продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину, введеного через поширення коронавірусу.
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Водночас у деяких областях, залежно від ситуації із захворюваністю на COVID-19, передбачили можливість посилення раніше знятих обмежень. Про заборони, які діятимуть у країні до кінця липня – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Зауважимо, що метою нововведень, на переконання урядовців, є запобігти погіршенню епідеміологічної ситуації. Адже за останні дні в Україні фіксується рекордна кількість нових випадків зараження коронавірусом.
В Україні до 31 липня заборонено:
перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту;
перевезення в транспорті пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.
Крім цього, у регіонах зі значним поширенням COVID-19 до кінця липня можуть посилити або послабити карантинні обмеження щодо:
проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
роботу метрополітену;
перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
відвідування закладів дошкільної освіти;
роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
діяльності закладів харчування.
Щоправда, наголошується, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься той, у якому буде наявна одна з наступних ознак:
завантаженість ліжок становить понад 50%;
середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань – менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 11%;
показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення.
Як і раніше, рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов'язаний із пом'якшенням карантину та недотриманням багатьма громадянами заходів безпеки.