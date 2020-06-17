В Україні продовжили адаптивний карантин: що заборонено до 31 липня

Марина Ліснічук Суспільство 16:12, 17.06.2020 Оновлено: 16:14, 17.06.2020

Кабінет міністрів України 17 червня продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину, введеного через поширення коронавірусу.

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Водночас у деяких областях, залежно від ситуації із захворюваністю на COVID-19, передбачили можливість посилення раніше знятих обмежень. Про заборони, які діятимуть у країні до кінця липня – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Зауважимо, що метою нововведень, на переконання урядовців, є запобігти погіршенню епідеміологічної ситуації. Адже за останні дні в Україні фіксується рекордна кількість нових випадків зараження коронавірусом.

В Україні до 31 липня заборонено:

  • перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту;

  • перевезення в транспорті пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.

Під час дії карантину в Україні не можна перебувати в громадських місцях без масок

Крім цього, у регіонах зі значним поширенням COVID-19 до кінця липня можуть посилити або послабити карантинні обмеження щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

  • діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

  • роботу метрополітену;

  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

  • відвідування закладів дошкільної освіти;

  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

  • діяльності закладів харчування.

Щоправда, наголошується, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься той, у якому буде наявна одна з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок становить понад 50%;

  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань – менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – понад 11%;

  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення.

Як і раніше, рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов'язаний із пом'якшенням карантину та недотриманням багатьма громадянами заходів безпеки.

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