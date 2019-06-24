В Україні подорожчають закордонні паспорти та ID-карти: коли і на скільки

З 1 липня вартість оформлення документів із безконтактним електронним носієм зросте не більше, як на 30%. Ідеться про паспорт громадянина України (ID-картка) та закородонний паспорт.

Також подорожчають і біометричні посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання, повідомили в прес-службі Державної міграційної служби України. У службі зазначили, що зміниться вартість бланків документів із безконтактним електронним носієм.

В Україні продорожчають закордонні паспорти та ID-карти УНІАН

Подорожчання відбувається у зв’язку із тим, що 1 липня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України, відповідно до якої ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції, йдеться у повідомленні.

Так, вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який виготовлятимуть до 20 робочих днів, становитиме 345 гривень, до 10 робочих днів, – 471 гривню. Закордонний паспорт, який виготовлятимуть до 20 робочих днів, коштуватиме 682 гривні, до 7 робочих днів або 3 робочих днів у разі наявності підстав, – 1034 гривні.

"Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні", – йдеться в повідомленні.

У службі додали, що для громадян, які вже оплатили адміністративний збір із метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року, передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні спростили порядок надання громадянства іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

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