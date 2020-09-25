В Україні продають липові довідки про проходження ПЛР-тесту на COVID-19: у МОЗ розвели руками

Карина Бондаренко Суспільство 11:14, 25.09.2020 Оновлено: 12:16, 25.09.2020

В Україні можна легко купити липову довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус. Однак контроль за підробкою документів не є компетенцією МОЗ, а правоохоронці про це мовчать.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 25 вересня заявив, що на ситуацію має звернути увагу Національна поліція України. За його словами, це неприпустимо та є серйозним злочином.

"У нас на ресурсах Міністерства охорони здоров'я чітко вказано лабораторії, які можуть проводити ПЛР-тести і видавати відповідні довідки. Питання розкриття цих злочинів навіть теоретично не лежить у компетенції МОЗ", – зауважив Степанов.

За інформацією в мережі, липову довідку про відсутність коронавірусної інфекції можна придбати за 200-300 гривень. OBOZREVATEL звернувся в одну з "компаній", які видають підроблені документи. Телефоном шахраї розповіли, що довідка про проходження ПЛР-тесту обійдеться в 650 гривень українською мовою і в 950 гривень англійською. Окремо доведеться сплатити за доставку поштою. Липовий документ виготовляють менш ніж за добу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, де і за скільки в Україні можна зробити тест на COVID-19. Загалом коронавірус можна визначити за допомогою трьох перевірок.

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