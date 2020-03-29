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29 березня • оновлено в 11:04
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В Україні приватні клініки запаслися платними тестами на коронавірус: як пройти

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Приватні клініки в Україні масово замовляють тести на коронавірус і проводять за гроші всім охочим.

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Як повідомляє "ТСН", українські лабораторії розробили тести, які можуть точно визначати наявність коронавірусу у людини, але у держави поки немає можливості їх закупити (щоб подивитися відео, проскролльте новина до кінця).

Ілюстрація

Ілюстрація

Безкоштовне дослідження є тільки для тих, кому клінічно встановили підозру на коронавірус.

Одна з приватних клінік щодня робить десь 70 платних тестів, проведених в Китаї. В клінічній лабораторії спочатку беруть кров з вени, а потім додають її безпосередньо на тест.

Експрес-тест виявляє антитіла до коронавірусу на 5-7 день захворювання. Результат готовий вже через 15 хвилин.

Власні тест-системи створили три українські лабораторії – державна і дві приватні. Тести успішно пройшли клінічні випробування.

Одна з лабораторій на цьому тижні обіцяє зробити системи для дослідження 5 тисяч осіб. Їх продають тільки в приватні клініки, держава не замовляла.

Як писав OBOZREVATEL, українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу, точність яких 99,9%. Менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тисяч вимірювань.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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