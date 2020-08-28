В Україні припиняться дощі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на суботу

У суботу, 29 серпня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, в жодній з областей країни не передбачається дощів і злегка потеплішає.

У західних регіонах температура повітря прогріється від 25 до 30 градусів, а в центрі і на півдні від 29 до 32. На півночі і сході буде менш тепло: від +24 до +27 градусів.

У Києві в суботу від 26 до 28 градусів тепла, без опадів.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на суботу, 28 серпня

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

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