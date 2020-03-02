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2 березня • оновлено в 15:59
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В Україні принижують і дискримінують ветеранів АТО: озвучена сумна статистика

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Майже половина (49%) ветеранів війни на Донбасі стикалися з упередженим або несправедливим ставленням до себе в Україні.

Про це інформує волонтерський фонд "Повернись живим", посилаючись на дослідження Міжнародної організації з міграції та Агентства ООН з питань міграції.

"Згідно з результатами опитування, найчастіше ветерани стикалися з дискримінацією в громадському транспорті, коли заявляли про своє право на безкоштовний проїзд згідно з державною пільгу", – йдеться в повідомленні.

Ветерани АТО в Україні

Ветерани АТО в Україні

За результатами дослідження, найбільше з дискримінацією в транспорті за останні пів року ветерани стикалися в Київській області (54%) і в Києві (35%).

Також негативно до ветеранів ставилися, коли вони отримували медичні послуги в нашій країні (14%). Крім того, колишні бійці зазнавали дискримінації під час оформлення пільг для ветеранів та членів їх сімей та отримання послуг в установах і закладах соціального захисту (10%).

Додамо, що, за даними уряду, на жовтень 2019 року в Україні налічувалося майже 370 тисяч ветеранів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Ветерани війни на Донбасі
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фил филька
фил филька
простой вопрос: почему с рф в0йна а ветераны ато? это как боксер по кёрлингу или биатлонист по покеру))
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6
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фил филька
фил филька
ааа вспомнил: украина отказалась признавать наличие в0йны с россией. еще на обозе было: "Шевченковский суд не увидел военную агрессию России против Украины 15:06, 12.05.2016" вот и фантазируют упорыши отсебятину))
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