Майже половина (49%) ветеранів війни на Донбасі стикалися з упередженим або несправедливим ставленням до себе в Україні.

Про це інформує волонтерський фонд "Повернись живим", посилаючись на дослідження Міжнародної організації з міграції та Агентства ООН з питань міграції.

"Згідно з результатами опитування, найчастіше ветерани стикалися з дискримінацією в громадському транспорті, коли заявляли про своє право на безкоштовний проїзд згідно з державною пільгу", – йдеться в повідомленні.

Ветерани АТО в Україні

За результатами дослідження, найбільше з дискримінацією в транспорті за останні пів року ветерани стикалися в Київській області (54%) і в Києві (35%).

Також негативно до ветеранів ставилися, коли вони отримували медичні послуги в нашій країні (14%). Крім того, колишні бійці зазнавали дискримінації під час оформлення пільг для ветеранів та членів їх сімей та отримання послуг в установах і закладах соціального захисту (10%).

Додамо, що, за даними уряду, на жовтень 2019 року в Україні налічувалося майже 370 тисяч ветеранів.

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