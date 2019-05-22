В Україні прийняли новий правопис: повний текст

В Україні прийняли нову редакцію Українського правопису, який розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Про це стало відомо на засіданні Кабінету міністрів 22 травня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав кілька проектів постанов, який прийняли без обговорення, передає "РБК-Україна".

"Рішення прийнято", – зазначив він.

У постанові зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.

Також Кабмін визнав такою, що втратила чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 "Питання українського правопису".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2018 року Українська Нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.

Також Кабмін публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися в 2012 році.

Крім того в ексклюзивному опитуванні від OBOZREVATEL, українці висловили свою думку про новий правопис.

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