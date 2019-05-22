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В Україні прийняли новий правопис: повний текст

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В Україні прийняли нову редакцію Українського правопису, який розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Про це стало відомо на засіданні Кабінету міністрів 22 травня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав кілька проектів постанов, який прийняли без обговорення, передає "РБК-Україна".

"Рішення прийнято", – зазначив він.

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У постанові зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.

Також Кабмін визнав такою, що втратила чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 "Питання українського правопису".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2018 року Українська Нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.

Також Кабмін публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися в 2012 році.

Крім того в ексклюзивному опитуванні від OBOZREVATEL, українці висловили свою думку про новий правопис.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
українська моваКабінет Міністрів України
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Продолжают коверкать прекрасный сельский диалект Шевченко? Что сказал бы об этом великий кобзарь? Когда его труды легче понять владеющему русским языком, чем выучившему результат двухсотлетнего австрийско-польского-бандеровского издевательства над певучей мовой?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Rabinovich Alexander, сдуйся, иноверец! Все равно тебя в московиты не запишут! И что ты можешь знать про УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Ты же даже своего родного языка не знаешь и поэтому под эту гребенку хочешь причесать весь мир... Но к счастью мир тебе не подвластен, как не подвластна тебе УКРАИНА!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
"Украинская национальная комиссия по вопросам правописания" - в бандеровском концлагере и такое существует?!))
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