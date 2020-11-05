В Україні прийдуть перші морози: синоптикиня дала прогноз погоди

Починаючи із середи, 11 листопада, в Україну прийдуть перші морози. Втім кілька днів до того майже на всій території країни триматиметься тепла погода.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її інформацією, у п'ятницю, 6 листопада, буде трохи свіжіше. Протягом дня +6...+10 градусів, а на півдні до +12 градусів.

Вітер в останній робочий день тижня очікуватиметься північно-західний, ймовірні сильні пориви. Дощу 6 листопада ніде не передбачається, але Україну оповиють тумани.

У Києві п'ятниця очікується без дощу, вітряною, з температурою повітря близько +8 градусів.

В Україну прийдуть перші морози. Facebook Наталки Діденко

Що стосується вихідних, то вони обіцяють гарну погоду. 7-8 листопада в Україні потепліє до +8...+13 градусів. Аналогічною ситуація буде і в столиці, де так само втримається суха погода, а повітря прогріється до 10...+12 градусів.

"А з середи, з 11 листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1...+6 градусів. Так що "перевзувайте" автомобілі, передивіться свій гардероб, кому треба – купіть обігрівач, посміхніться комунальникам, нагодуйте вдвічі більше кота, словом, зустрічайте "мінуси" плюсовими діями", – підсумувала Діденко.

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