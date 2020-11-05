В Україні прийдуть перші морози: синоптикиня дала прогноз погоди
Починаючи із середи, 11 листопада, в Україну прийдуть перші морози. Втім кілька днів до того майже на всій території країни триматиметься тепла погода.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її інформацією, у п'ятницю, 6 листопада, буде трохи свіжіше. Протягом дня +6...+10 градусів, а на півдні до +12 градусів.
Вітер в останній робочий день тижня очікуватиметься північно-західний, ймовірні сильні пориви. Дощу 6 листопада ніде не передбачається, але Україну оповиють тумани.
У Києві п'ятниця очікується без дощу, вітряною, з температурою повітря близько +8 градусів.
Що стосується вихідних, то вони обіцяють гарну погоду. 7-8 листопада в Україні потепліє до +8...+13 градусів. Аналогічною ситуація буде і в столиці, де так само втримається суха погода, а повітря прогріється до 10...+12 градусів.
"А з середи, з 11 листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1...+6 градусів. Так що "перевзувайте" автомобілі, передивіться свій гардероб, кому треба – купіть обігрівач, посміхніться комунальникам, нагодуйте вдвічі більше кота, словом, зустрічайте "мінуси" плюсовими діями", – підсумувала Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 листопада в Україні пішли дощі на заході та подекуди на півночі. Решту регіонів накрили тумани. У зв’язку з цим метеоявищем оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик попередив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, вірогідно, матиме "європейський характер".