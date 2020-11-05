В Україні прийдуть перші морози: синоптикиня дала прогноз погоди
Також стало відомо, якими будуть найближчі вихідні
Діденко попередила водіїв про тумани
До похолодання по всій території країни ще триматиметься осіннє тепло
Починаючи із середи, 11 листопада, в Україну прийдуть перші морози. Втім кілька днів до того майже на всій території країни триматиметься тепла погода.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її інформацією, у п'ятницю, 6 листопада, буде трохи свіжіше. Протягом дня +6...+10 градусів, а на півдні до +12 градусів.
Вітер в останній робочий день тижня очікуватиметься північно-західний, ймовірні сильні пориви. Дощу 6 листопада ніде не передбачається, але Україну оповиють тумани.
У Києві п'ятниця очікується без дощу, вітряною, з температурою повітря близько +8 градусів.
Що стосується вихідних, то вони обіцяють гарну погоду. 7-8 листопада в Україні потепліє до +8...+13 градусів. Аналогічною ситуація буде і в столиці, де так само втримається суха погода, а повітря прогріється до 10...+12 градусів.
"А з середи, з 11 листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1...+6 градусів. Так що "перевзувайте" автомобілі, передивіться свій гардероб, кому треба – купіть обігрівач, посміхніться комунальникам, нагодуйте вдвічі більше кота, словом, зустрічайте "мінуси" плюсовими діями", – підсумувала Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 листопада в Україні пішли дощі на заході та подекуди на півночі. Решту регіонів накрили тумани. У зв’язку з цим метеоявищем оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик попередив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, вірогідно, матиме "європейський характер".