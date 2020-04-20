В Україні придумали новий вид покарання злочинців: Малюська розкрив подробиці

В рамках другого етапу тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання – пробаційний нагляд.

Це, зокрема, передбачили в законопроєкті щодо внесення змін у роботу пенітенціарної системи, який розробив Мін’юст, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пробаційний нагляд – це коли людина замість того, щоб потрапити у в'язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні зобов'язання – наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, навчання. Іноді за її переміщеннями стежитиме електронний моніторинг", – зазначив він.

В Україні обмеження волі хочуть замінити на пробаційний нагляд – глава Мін’юсту Денис Малюська

За словами Малюськи, такий метод має високу ефективність. Адже люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не здійснюють нових злочинів. Міністр зауважив, що 98% таких засуджених абсолютно нормально ресоціалізуються.

Крім цього, в Україні планують розширити застосування громадських робіт як покарання.

"Скоїв злочин – відпрацюй. Звісно, йдеться не про тяжкі злочини. А про дрібні, коли відправляти людину в місця позбавлення волі немає ніякого сенсу. Громадські роботи застосовуватимуться як основний, так і додатковий вид покарання, наприклад, разом із пробаційним наглядом", – пояснив Малюська.

Водночас обмеження волі, підкреслив він, планують замінити на вже згаданий пробаційний нагляд.

"Обмеження волі – це коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі. Навіщо таке покарання існує і яка його мета, зараз вже не дуже зрозуміло. Тому хочемо його замінити", – додав міністр.

Він зауважив, що передбачені законом зміни стосуватимуться і методу підбору покарання у кожному конкретному випадку. Зокрема, в Мін'юсті хочуть максимально індивідуалізувати покарання та сфокусуватися на оцінці ризиків і потреб кожного засудженого. Міністр пояснив, що це слугуватиме базою для визначення подальшої долі засуджених.

"Наприклад, зараз умовно-достроково звільняються приблизно 30% усіх засуджених. До того ж таке звільнення відбувається на досить розмитих підставах. Ми хочемо, щоб це здійснювалося на підставі науково обґрунтованого статистичного методу, ризику повторного вчинення злочину такими засудженими", – підкреслив Малюська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що відомство вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту. Він пояснив таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це.