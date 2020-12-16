В Україні пояснили спад статистики хворих на COVID-19

Кількість хворих коронавірусом зменшується не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європейського Союзу.

Це означає, що більшість країн пройшла пік, який був, і Україна – не виняток. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Роман Родина.

Він стверджує, що цьому допоміг карантин вихідного дня, який був введений у країні.

"Стало значно менше випадків, зникли черги на тестування. Нинішня статистика щодо хворих відповідає реальній картині, графік іде на спад. Можна сказати, що карантин вихідного дня зіграв свою роль", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються для проведення тестування за наявності ознак COVID-19. Через це МОЗ вирішило змінити алгоритм перевірки.