В Україні повністю одужав перший хворий із коронавірусом

В Україні повністю одужав перший пацієнт з Чернівців, який заразився коронавірусом.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є хороші новини. Пацієнту з Чернівців зробили повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А значить – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавырусу!" – розповів президент.

"Сьогодні його виписують із лікарні і чоловік повертається додому. Я вітаю і його особисто і всю країну. Ця новина свідчить про те, що у нас точно все буде добре! Головне – дотримуватися спокою і самоізоляції", – додав Зеленський.

Новина оновлюється.

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