Головна Новини
20 березня • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні повністю одужав перший хворий із коронавірусом

11.1т
Читати матеріал російською

В Україні повністю одужав перший пацієнт з Чернівців, який заразився коронавірусом.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є хороші новини. Пацієнту з Чернівців зробили повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А значитьможемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавырусу!" – розповів президент.

"Сьогодні його виписують із лікарні і чоловік повертається додому. Я вітаю і його особисто і всю країну. Ця новина свідчить про те, що у нас точно все буде добре! Головне – дотримуватися спокою і самоізоляції", – додав Зеленський.

Новина оновлюється.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги