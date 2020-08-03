В Україні повертають карантин: що зміниться для українців із 3 серпня

В Україні з 3 серпня, через ріст кривої захворюваності на коронавірус – протягом останнього тижня фіксується понад тисячу нових випадків щодня, – і в рамках адаптивного карантину, в деяких регіонах точково повернуть жорсткі обмеження.

Зокрема, за новою методологією Міністерства охорони здоров’я області поділили на чотири епідемічні зони: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Про те, як українці житимуть за новими правилами, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Було введено такі нові правила адаптивного карантину, коли залежно від ситуації в конкретному місті або районі встановлюється той чи інший рівень небезпеки", – пояснив повернення карантинних обмежень глава МОЗ Максим Степанов.

Як уже відомо, в рамках поділу регіонів на епідемічні зони кожному з них присвоюють свій колір залежно від чотирьох показників: завантаженість ліжок, кількість тестувань на наявність COVID-19, коефіцієнт виявлення хворих та динаміка поширення коронавірусу.

Карта регіонів за зонами (Центр громадського здоров'я)

"Це все робиться заради того, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу нашим українцям, хворим на коронавірусну інфекцію", – пояснив заявив міністр охорони здоров’я.

Як зараз поділено регіони за зонами

"Червона":

міста Луцьк і Тернопіль;

Кіцманський район Чернівецької області.

"Помаранчева":

міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

Луцький і Любешівський райони Волинської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

Бучацький район Тернопільської області.

Попри обов’язковість нових правил карантину, деякі чиновники відмовилися вводити їх у населених пунктах

"Жовта":

міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, а також Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Яремче, а також Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Ярововскій і Кам'янка-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Монастириський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибочицькій, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

"Зелена": усі міста й райони, які не потрапили до "червоної", "помаранчевої" і "жовтої" зон карантину.

Захворюваність на коронавірус, через яку і вводять нові обмеження, в регіонах України зростає (covid19.rnbo.gov.ua)

Зазначимо, що для населених пунктів і районів із "зеленої" зони діятимуть правила карантину, встановлені у всій країні. "Помаранчева" вводить обмеження для закладів розміщення і масових заходів, "жовта" ж є буферною зоною, яка повинна насторожувати.

А ось для регіонів, які потрапили до "червоної" зони, діятиме прогресивна шкала нових обмежень. Серед найжорсткіших із них – заборона роботи громадського транспорту, закриття закладів освіти, ресторанів і торговельних центрів. До такої зони потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Буковини.

Варто зауважити, що, попри обов’язковість таких правил, не всі місцеві управлінці погодилися їх виконувати. Зокрема, про небажання дотримуватися нових вимог заявили у Луцькій міськраді. Ігнорувати їх вирішив і мер Тернополя Сергій Надал. За його словами, в місті все працюватиме як і раніше. Єдине, на що місцева влада не може вплинути, то це поїзди – від 3 серпня вони не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі.

У регіонах "червоної" зони знову заборонять роботу громадського транспорту

"Рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій і постанова уряду про введення Тернополя до "червоної" зони карантину є нелогічним, незаконним, необґрунтованим, тому в Тернополі виконуватися не буде. "Червона" зона може бути тоді, коли показник заповнюваності ліжок лікарні понад 75%, а в Тернополі лише 46%, тобто вдвічі менше від норми. Де логіка введення такого карантину?" – висловив обурення Надал.

Додамо, що окремі рекомендації МОЗ оприлюднило також для навчальних закладів. Фахівці охорони здоров’я вірять, що 1 вересня більшість учнів таки сяде за парти. Однак радять готуватися й до дистанційного навчання. Так, для учнівських груп в школах впроваджуватимуть індивідуальні графіки, щоб уникнути скупчення під час перерв. На заняттях можна не надівати маски, а от у коридорі їх потрібно буде носити. Крім цього, вхід до навчальних закладів буде дозволено тільки після вимірювання температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що області України, які потрапили під ту чи іншу епідемічну зону, – "зелену", "помаранчеву", "жовту" або "червону" – не можуть не приймати умов адаптивного карантину.