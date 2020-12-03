В Україні потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, – ексзаступник глави МОЗ

В Україні слід ввести повний локдаун терміном на один місяць.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив у Facebook, що це потрібно зробити негайно.

На його думку, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах.

"У січні можна буде повернутися до відносно нормальної роботи і життя, без того, щоб усіх тримати в напрузі", – сказав Ковтонюк.

Він підкреслив, що якщо просто повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень, то крива захворюваності різко піде вгору, і досить швидко в січні може бути досягнутий показник у 20 тис. захворілих на добу, а потім і 30 тис.

"У лютому це може бути 40 тис. Це цифри, які означають, що система лікарень в Україні просто зупиниться", – додав глава KSE.

За його словами, якщо дотягти з локдауном до новорічних свят, то "ми можемо просто до цього моменту не дійти, а вже до 4 січня система лікарень може досягти критичного навантаження".

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