В Україні потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, – ексзаступник глави МОЗ
На думку Ковтонюка, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах
Якщо просто повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень, то крива захворюваності різко піде вгору
У лютому система лікарень в Україні просто зупиниться
В Україні слід ввести повний локдаун терміном на один місяць.
Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE, ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив у Facebook, що це потрібно зробити негайно.
На його думку, через місяць можна почати повернення до моделі адаптивного карантину в регіонах.
"У січні можна буде повернутися до відносно нормальної роботи і життя, без того, щоб усіх тримати в напрузі", – сказав Ковтонюк.
Він підкреслив, що якщо просто повернутися до "помаранчевого" рівня обмежень, то крива захворюваності різко піде вгору, і досить швидко в січні може бути досягнутий показник у 20 тис. захворілих на добу, а потім і 30 тис.
"У лютому це може бути 40 тис. Це цифри, які означають, що система лікарень в Україні просто зупиниться", – додав глава KSE.
За його словами, якщо дотягти з локдауном до новорічних свят, то "ми можемо просто до цього моменту не дійти, а вже до 4 січня система лікарень може досягти критичного навантаження".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак заявила, що ключові епідеміологи України одностайно говорять про необхідність введення жорсткого карантину.
Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок в медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть в мобільних госпіталях, складе 100%.
Пізніше Степанов заявив, що при існуючому співвідношенні хворих і госпіталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу.