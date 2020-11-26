В Україні потрібен повний локдаун, напівзаходи ні до чого не приведуть, – Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні.

Як сказала вона, виступаючи на Українському жіночому конгресі, напівзаходи у вигляді карантину вихідного дня ні до чого не приведуть (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У протидії такому інфекційному захворюванню нічого не змінилось із доби середньовіччя – це тільки роз'єднання, максимальне переривання передачі в популяції, від людини до людини", – заявила Голубовська.

На її думку, треба повністю перервати цей ланцюжок.

"Як це зробити економічно – це питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть", – підкреслила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав терміново ввести в Україні локдаун на три тижні з механізмом компенсацій.