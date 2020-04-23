В Україні потеплішає: синоптики уточнили прогноз у регіонах на четвер. Карта

У четвер, 23 квітня, в Україні встановиться тепла погода з незначними опадами на півночі країни.

Температура повітря підніметься до +17. Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру.

На заході України буде тепло і сухо. Поривів вітру не очікують. У всіх областях денна температура повітря підніметься до +16, вночі буде +3...+6. Аналогічна погода буде спостерігатися у Вінницькій і Житомирській областях.

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На Київщині трохи тепліше – стовпчики термометрів покажуть до +17. У північних областях невеликий дощ і денна температура до +15.

Центральні регіони порадує сонце. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16.

Погода в Україні 23 квітня Скріншот

На сході буде найхолодніше. У Донецькій, Луганській і Харківській областях прогнозують максимум 14 градусів тепла.

На півдні буде традиційно тепло. Вдень до +17, сухо і сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що до кінця квітня погода в Україні буде нестабільною, очікують навіть сніг.

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