В Україні потеплішає до +19: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра

В Україні з п’ятниці, 24-го квітня, потеплішає ще більше – температура повітря вдень коливатиметься у межах +14… +19 градусів.

І лише в деяких регіонах підуть дощі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, заморозки у країні поступово відступають, вночі передбачається +3… +8, тільки на сході та заході ще фіксуватиметься до -3 градусів.

Вітер у п’ятницю буде західний, приблизно 15 м/с. А суттєві опади цього дня малоймовірні, можливо, подощить тільки у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях.

У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без значних опадів із західним помірним вітром.

24 квітня в Україні буде тепло Facebook/Наталія Діденко

Діденко стверджує, що серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Атмосферний фронт зумовить вологу дощову погоду на заході, півночі, у центральних областях та на Харківщині. Тоді як у Луганській, Донецькій областях та у південній частині в суботу все ж переважатиме суха повітряна маса. Далі в країні знову трохи похолодає.

Атмосферний фронт Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня Віра Балабух переконує, що в Україні на фоні геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів, українці зіткнуться із засухою і постійними пожежами.