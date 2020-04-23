Головна Новини
23 квітня • оновлено в 15:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні потеплішає до +19: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра

1.1т
Читати матеріал російською

В Україні з п’ятниці, 24-го квітня, потеплішає ще більше – температура повітря вдень коливатиметься у межах +14… +19 градусів.

І лише в деяких регіонах підуть дощі. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, заморозки у країні поступово відступають, вночі передбачається +3… +8, тільки на сході та заході ще фіксуватиметься до -3 градусів.

В Україні потеплішає до +19: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра

Вітер у п’ятницю буде західний, приблизно 15 м/с. А суттєві опади цього дня малоймовірні, можливо, подощить тільки у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях.

У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без значних опадів із західним помірним вітром.

24 квітня в Україні буде тепло

24 квітня в Україні буде тепло

Facebook/Наталія Діденко

Діденко стверджує, що серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Атмосферний фронт зумовить вологу дощову погоду на заході, півночі, у центральних областях та на Харківщині. Тоді як у Луганській, Донецькій областях та у південній частині в суботу все ж переважатиме суха повітряна маса. Далі в країні знову трохи похолодає.

Атмосферний фронт

Атмосферний фронт

Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня Віра Балабух переконує, що в Україні на фоні геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів, українці зіткнуться із засухою і постійними пожежами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги