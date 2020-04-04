В Україні потеплішає до +16: синоптики сказали, куди прийде тепло

У неділю, 5 квітня, в Україні встановиться тепла сонячна погода з максимальною температурою до 16 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків опадів не очікується, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в західних областях України. Днем середня температура буде в межах +13+16, проте вночі похолодає до -1-3 градусів.

На сході країни повітря прогріється до +9+12 градусів, а вночі похолодає до 0-2. Аналогічна погода очікується в центральних і північних областях.

На півдні України буде трохи тепліше: середня температура вдень +13 +15, вночі +2+5.

Погода в Україні на 5 квітня Укрнідрометцентр

У Києві, 5 квітня, також буде сонячно і без опадів. Вдень стовпчики термометра піднімуться до позначки +8+10, а вночі похолодає 0-2 градусів.

Синоптики відзначили, що вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Києві на 5 квітня Укрнідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань розповів, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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