В Україні потепліє, але прийде шторм: з'явився прогноз погоди на п'ятницю

Вікторія Довгань Суспільство 12:34, 3.12.2020 Оновлено: 12:34, 3.12.2020

У п'ятницю, 4 грудня, погода в Україні буде дещо теплішою, але погіршиться штормовим вітром на заході, півночі України, а також на Вінниччині та Приазов'ї.

Про це написала на своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, напрямок поривів буде південно-східним.

Що стосується опадів, то їх з України прожене антициклон Xavier. Температура повітря 4 грудня здебільшого коливатиметься в межах 0...+4 градусів.

В низці регіонів України оголосили штормове попередження.
Telegram-канал Наталки Діденко

Однак на сході можливе її зниження до -1 градуса. У західних областях та на півдні повітря прогріється до +4...+8 градусів, а в тимчасово окупованому Криму – до +9...+12 градусів.

У суботу, 5 грудня, на заході потепліє аж до +10 градусів, але 6 грудня знову похолоднішає. У Києві 4 грудня буде без істотних опадів. Вночі – до -2 градусів, вдень – +1...+3 градуси, вітряно. На вихідних така сама погода збережеться на всій території України.

Антициклон Xavier витіснить з України опади.
Telegram-канал Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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