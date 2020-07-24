В Україні встановили новий антирекорд по госпіталізованим з COVID-19

В Україні за минулу добу, 23 липня, встановили антирекорд за кількістю госпіталізованих хворих з коронавірусною інфекцією. До лікарень потрапили 255 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він підкреслив, що це "дуже тривожний" показник.

"Дуже тривожний показник – це кількість людей, які були госпіталізовані. Сьогодні у нас такий антирекорд – 255 осіб з COVID-19", – сказав Степанов.

Міністр нагадав, що госпіталізації підлягають виключно пацієнти з важким і середнім перебігом хвороби.

"Тобто ми говоримо про те, що COVID-19 нікуди не дівається", – заявив глава МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні за добу коронавірусом захворіли майже тисяча осіб.