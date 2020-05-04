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4 травня • оновлено в 23:04
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Гліб Іванов

В Україні продовжили карантин із послабленнями: що можна й не можна з 11 травня

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Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас карантин продовжили до 22 травня.

Рішення ухвалили в понеділок, 4 травня, на позачерговому засіданні уряду. Зокрема, передбачається перший етап пом'якшення карантину, раніше анонсований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. З цього дня відновить роботу частина об'єктів індустрії краси, відкриються парки, сквери та зони відпочинку.

З 11 травня дозволять працювати:

  • закладам громадського харчування "через віконце" самовивозу та на літніх майданчиках;

  • перукарням, салонам краси, манікюрним салонам;

  • магазинам оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (окрім ТРЦ);

  • підприємствам побутового обслуговування населення;

  • музеям і бібліотекам;

  • стоматологіям;

  • адвокатам, аудиторам, нотаріусам, психологам;

  • магазинам дитячого одягу та взуття.

Кабмін продовжив карантин із послабленнями: що можна й не можна з 11 травня

Важливо! Відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних умов (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). Крім того, це лише попередній план, і він розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

"Зменшення захворюваності ми не бачимо, але карантин впливає на економіку, на соціальну напругу, тому ті пом'якшення, які ми збираємося ввести, ризиковані... Якщо ми побачимо негативну тенденцію, то ці послаблення будемо звужувати", – пояснив глава МОЗ Максим Степанов. Він додав, що Держспоживслужба та поліція повинні будуть контролювати відкриті об'єкти.

"З 11 числа готуйте свої бізнеси для відкриття. Пом'якшення відбудеться, але важливо дотримуватися всіх норм", – наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував п'ять кроків, у яких описані умови послаблень карантину та самі послаблення. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні стверджують, що це радше умовний план. Влада орієнтуватиметься і на ситуацію в країні, і на обмежувальні заходи в європейських країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль заявив, що уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Практически все видят, что вся зараза, мерзость и нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора и дефектной генетической наследственности в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Карантин соблюдается в основном на бумаге. В парках толпы, на море тоже, большинство без масок и шут с ними, если ты не кашляешь. И убытки, убытки.Рынки закрыли, так идёт торговля с земли. Стало только антисанитарнее. Полиция делает вид что что то блюдет.Да.Денег нет. И этот цирк решили продлить.
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Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
Кінець Бзделенського вже видно явно без спецоптики.
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