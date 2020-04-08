В Україні послаблять карантин і запустять громадський транспорт: інфекціоністка назвала умови і дату

Якщо кількість хворих на коронавірус в Україні почне спадати, карантин можуть послабити після 24 квітня, а також запустити громадський транспорт.

Таку гіпотезу в коментарі OBOZREVATEL висловила лікарка-інфекціоністка Алла Мироненко. За її словами, зараз вірус передається здебільшого заробітчанами, які тиждень-два тому повернулися з інфікованих країни, але цей "ресурс" через карантинні заходи має вичерпатися до кінця квітня.

"В Україні екстраординарна ситуація. Ми пустили 150-170 тисяч заробітчан, які повернулися з найбільш інфікованих країн. От вони і ті особи, з якими вони контактували, роблять погоду нам зараз. Якщо цей "ресурс" вичерпається і всі будуть дотримуватися гігієни рук, дистанції, а в приміщенні вдягати маску, гадаю, нам вдасться стримати вірус. Карантин можуть почати послаблювати після 24 квітня, я б також запустила ще громадський транспорт", – наголосила вона.

Карантин в Україні

За словами інфекціоністки, в транспорт можна буде пускати людей лише в масках і рукавичках, а от школи відкривати буде ще зарано.

"Оскільки школярі вже налагодили навчання в інтернеті, то нехай вже дистанційно і закінчують. Не варто збирати багато дітей в одному приміщенні у школі. Захворіють вони чи ні, але можуть слугувати джерелом поширення вірусу. До школи можна пускати вже після літа. Думаю, влітку буде легше. Підвищена температура, вітер, протяги згубно впливатимуть на збудника в повітрі", – підсумувала Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української вірусологині Надії Жлобак, високий відсоток захворюванності на Covid-19 в Україні людей віком 20-55 років пов'язаний з тим, що вони інфікувалися під час подорожей західними країнами, де й спостерігався спалах вірусу.

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