В Україні послабили карантин для ринків: Ляшко розповів про нові правила

Яра Дорош Суспільство 23:11, 8.06.2020 Оновлено: 23:11, 8.06.2020

Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, за якими правилами надалі працюватимуть ринки в умовах карантину після пом’якшення протиепідемічних норм 8 червня.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідну постанову від 6 червня "Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

В Україні послабили карантин для ринків. Ілюстрація

Так, серед ключових правил:

  • допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

  • на вході повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

  • один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

  • допуск лише в захисній масці;

  • проведення дезінфекції поверхонь;

  • інформація про профілактику COVID-19 – на видних місцях.

Ляшко підкреслив, що пом'якшення не означає скасування, а без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутись.

"Бачите порушення на ринку – інформуйте Держпродспоживслужбу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 8 червня офіційно було підтверджено 27 462 випадки зараження коронавірусом. З них було виявлено за минулу добу 463.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Раді запропонували перейменувати проспект Бандери в Києві

Погрожував копам і батькам: в Одесі ВАЗ збив на переході 4 дітей

Коронавірусом в Україні заразилися понад 27 тисяч: статистика на 8 червня

Канал у Керчі стрімко міліє: в Криму заявили про загрозу судноплавству

На Донбасі відбулися важкі бої: поранено трьох бійців ЗСУ