В Україні послабили карантин для ринків: Ляшко розповів про нові правила
Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, за якими правилами надалі працюватимуть ринки в умовах карантину після пом’якшення протиепідемічних норм 8 червня.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідну постанову від 6 червня "Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Так, серед ключових правил:
допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
на вході повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
допуск лише в захисній масці;
проведення дезінфекції поверхонь;
інформація про профілактику COVID-19 – на видних місцях.
Ляшко підкреслив, що пом'якшення не означає скасування, а без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутись.
"Бачите порушення на ринку – інформуйте Держпродспоживслужбу", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 8 червня офіційно було підтверджено 27 462 випадки зараження коронавірусом. З них було виявлено за минулу добу 463.