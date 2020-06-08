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8 червня • оновлено в 23:52
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В Україні послабили карантин для ринків: Ляшко розповів про нові правила

1.7т
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Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, за якими правилами надалі працюватимуть ринки в умовах карантину після пом’якшення протиепідемічних норм 8 червня.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідну постанову від 6 червня "Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

В Україні послабили карантин для ринків. Ілюстрація

В Україні послабили карантин для ринків. Ілюстрація

Так, серед ключових правил:

  • допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

  • на вході повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

  • один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

  • допуск лише в захисній масці;

  • проведення дезінфекції поверхонь;

  • інформація про профілактику COVID-19 – на видних місцях.

Ляшко підкреслив, що пом'якшення не означає скасування, а без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутись.

"Бачите порушення на ринку – інформуйте Держпродспоживслужбу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 8 червня офіційно було підтверджено 27 462 випадки зараження коронавірусом. З них було виявлено за минулу добу 463.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Суспільство

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    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

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