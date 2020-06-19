В Україні посилять контроль за карантином: Степанов пообіцяв жорсткі заходи

Через велике зростання кількості нових заражених на COVID-19 МОЗ ініціюватиме максимально жорсткий контроль за дотриманням карантину.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 19 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Йдеться про транспорт, яким користуються люди, водночас не користуючись масками. Також мова йде про деякі супермаркети, де перестали дотримуватися соціальної дистанції та не носять маски. Ми вважаємо, що повинні вводитися жорсткі заходи в певних регіонах в умовах адаптивного карантину", – сказав він.

Під жорсткими заходами Степанов мав на увазі, наприклад, обмеження роботи закладів, таких як нічні клуби. Міністр додав, що посилений контроль буде з боку Держпродспоживслужби та Нацполіціі, аж до накладення штрафів за порушення карантину.

Також у певних регіонах введуть додаткові обмежувальні заходи, які прописані Кабміном.

"Головне, щоб ми припинили це зростання (захворюваності на COVID-19 – Ред.) – це треба задуматися й дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються. Тому що, вибачте, та анархія, яка відбувається з позиції дотримання правил... треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі, достатньо важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 19 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 984 випадки коронавірусної інфекції. З них 921 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом щодо добового приросту.