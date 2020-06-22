В Україні посилять контроль за дотриманням карантину в транспорті

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій доручив посилити контроль за дотриманням санітарних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також приміського і міжобласного сполучення.

Як повідомляється на офіційному сайті Мінінфраструктури, кількість транспорту буде збільшуватися, виходячи з можливостей.

"Але закликаємо всіх пасажирів обов'язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, маскового режиму і дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті будуть здійснюватися постійно", – зазначив Криклій.

За його словами, всі потяги, які курсують по столичній магістралі, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо.

"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски або респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтеся вдома", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки транспорту та закладів громадського харчування щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.