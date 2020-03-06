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6 березня • оновлено в 09:07
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В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу: як виглядають

1.6т
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У Чернігові місцеве підприємство почало виробництво костюмів від зараження на коронавірус для лікарів-інфекціоністів.

Як повідомляє ТСН, носити їх медики зможуть до чотирьох годин. Потім планується спалювати використану одяг (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поки у планах тільки для Чернігівської області – 3 тис. костюмів.

В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу

В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу

Скріншот із відео

У сюжеті йдеться, що будь-яких офіційних вимог до цього екіпірування поки немає. За основу взяли китайський костюм. Технологи також радилися з українськими медиками.

В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу

Скріншот з відео

В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу

Скріншот з відео

Уточнюється, що костюм одноразовий, його потрібно змінювати кожні чотири години. Він пошитий із тканини, яка нічого не пропускає, через це лікарям буде дуже складно дихати.

В Україні пошили захисні костюми від коронавірусу

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, у світі зафіксовано понад 97 381 випадків захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернігів
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Обратитесь к Гончаренко, он имеет опыт ношения средств химзащиты)
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