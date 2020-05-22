В Україні попрощалися із загиблим комбатом "Луганськ-1" Губановим: фото церемонії

Тимур Григоренко Суспільство 11:41, 22.05.2020 Оновлено: 12:55, 22.05.2020

У п'ятницю, 22 травня, попрощалися із загиблим Героєм України, командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим.

Фото з прощальної церемонії в Twitter опублікував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Схиляємо голови перед загиблим Героєм України, командиром батальйону "Луганськ 1" Сергієм Губановим. На війні з перших днів, його проклинали вороги України, а він залишився вірним присязі. Принциповий, справжній офіцер своєї держави! Шануємо та пам’ятаємо героїв! Україна переможе!" – йдеться в повідомленні.

Попрощатися з Героєм прийшли його рідні та колеги по службі.

В Україні попрощалися з Сергієм Губановим
Twitter Арсен Аваков
Глава МВС Арсен Аваков
Twitter Арсен Аваков
В Україні попрощалися з Сергієм Губановим
Twitter Арсен Аваков
Прощання з Сергієм Губановим
Twitter Арсен Аваков
Пресслужба МВС
Пресслужба МВС
Пресслужба МВС
Пресслужба МВС
Пресслужба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області під час виконання завдання командування штабу ООС в результаті вибуху загинув полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Також OBOZREVATEL опублікував подробиці про легендарного командира "Луганськ-1" Сергія Губанова, який трагічно загинув на завданні.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" загиблому полковнику поліції Сергію Губанову.

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на міні бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", в результаті чого загинув Губанов.

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