У п'ятницю, 22 травня, попрощалися із загиблим Героєм України, командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим.

Фото з прощальної церемонії в Twitter опублікував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Схиляємо голови перед загиблим Героєм України, командиром батальйону "Луганськ 1" Сергієм Губановим. На війні з перших днів, його проклинали вороги України, а він залишився вірним присязі. Принциповий, справжній офіцер своєї держави! Шануємо та пам’ятаємо героїв! Україна переможе!" – йдеться в повідомленні.

Попрощатися з Героєм прийшли його рідні та колеги по службі.

В Україні попрощалися з Сергієм Губановим Twitter Арсен Аваков

Глава МВС Арсен Аваков Twitter Арсен Аваков

В Україні попрощалися з Сергієм Губановим Twitter Арсен Аваков

Прощання з Сергієм Губановим Twitter Арсен Аваков

Пресслужба МВС

Пресслужба МВС

Пресслужба МВС

Пресслужба МВС

Пресслужба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області під час виконання завдання командування штабу ООС в результаті вибуху загинув полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Також OBOZREVATEL опублікував подробиці про легендарного командира "Луганськ-1" Сергія Губанова, який трагічно загинув на завданні.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" загиблому полковнику поліції Сергію Губанову.

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на міні бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", в результаті чого загинув Губанов.