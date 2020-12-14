В Україні попередили про туман та ожеледь. Мапа

В Україні попередили про потенційно небезпечні погодні умови – туман, ожеледь, ожеледицю на дорогах – майже на всій території.

Такий прогноз погоди оприлюднено на сайті Укргідрометцентру. "Зеленими" (погодні умови не несуть небезпеки) на синоптичній мапі залишилися лише Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області та Крим.

На всіх територіях, крім цих, оголошено I (жовтий) рівень небезпечності – потенційно небезпечні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

В Одеській та Миколаївських областях буде туманно, проте без ожеледиці та ожеледиці, свідчить мапа на сайті "Укргідрометцентру".

Погода в Україні цієї зими буде дивувати українців, заявили синоптики. Найближчого тижня очікується дві хвилі потепління, до Дня святого Миколая, 19 грудня, може знову похолодати, на Новий рік потеплішати, а в січні – вдарити сильні морози.

В Україні попередили про ожеледь та ожеледицю meteo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозом "Укргідрометцентру", погода в Україні у понеділок, 14 грудня, місцями буде дощовою і сніжною, а в деяких регіонах – сонячною.