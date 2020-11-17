Рятувальники попередили українців про складні погодні умови

Таша Адамович Суспільство 16:13, 17.11.2020

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про складні погодні умови в східних областях 17–19 листопада.

Згідно з повідомленням на Facebook-сторінці ДСНС, на дорогах можлива ожеледиця. Дані підтверджені Українським гідрометцентром.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – наголосили рятувальники.

За прогнозом завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, нинішня зима в Україні обіцяє бути такою ж аномальною, як і минула. Середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття, а на погоду сильно впливатиме холодна течія в тропіках Тихого океану.

Спасатели предупредили о гололедице на востоке Украины
Facebook ДСНС України

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що народні синоптики спрогнозували українцям не дуже холодний листопад із середньою температурою повітря від 0 до 8°С.

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