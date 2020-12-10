Українців попередили про небезпеку через льодяний дощ

В Україні попередили про ускладнення погодних умов, коли льодяний дощ миттєво утворює ожеледицю на всіх можливих поверхнях.

Прогноз розмістила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила на серйозній небезпеці цього явища.

"Чим це загрожує? Лід на дротах, на великих гілках дерев може спричинити їхній обрив, падіння – у найнесподіваніший момент. Дивіться уважно, де паркуєте автомобіль і де стоїте, щоб нічого не впало. Автомобіль, якщо можливо, залиште в безпечному місці, а самі городами – на метро чи громадський транспорт, бо ризикуєте простояти в серйозних заторах", – написала вона.

Синоптикиня наголосила, що з огляду на погодні умови неприємних ситуацій на дорогах, ДТП, вочевидь, побільшає.

"Ожеледиця миттєво зараз утворюється, просто за лічені секунди. Ожеледиця – це те, що на дорогах і тротуарах. Ідіть дуже повільно та їдьте, якщо вже так необхідно, повільно й з дистанцією. Сіль і пісок стануть дуже актуальними найближчими днями", – уточнила вона.

В Україні можливий крижаний дощ Facebook Наталка Діденко

11-13 грудня, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується погіршення погоди: мокрий дощ і сніг, місцями ожеледиця. Негода омине лише південний схід і схід країни. На півдні очікується до дев'яти градусів тепла.

11 грудня на заході та півдні країни, у вихідні, 12–13 грудня, у східних, південних і центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру meteo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Суттєве похолодання може початися лише в другій половині січня.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також уже після Нового року. Ймовірність снігу або дощу на свята синоптикиня оцінила як низьку.