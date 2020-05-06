В Україні понад 13 тисяч осіб захворіли на COVID-19: статистика МОЗ на 6 травня

Станом на ранок середи, 6 травня, в Україні зареєстровано 13 184 випадки коронавірусу.

Свіжу статистику озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу виявлено 487 нових фактів зараження. Померли вже 327 осіб, а одужати вдалося 2097.

В Україні понад 13 тисяч осіб захворіли COVID-19

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року в Центр надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року зафіксовано 34 722 підозри на коронавірус.

Також пресслужба Міністерства охорони здоров'я оприлюднила статистику в регіонах:

Вінницька область – 472 випадки;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 568 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 572 випадки;

Запорізька область – 298 випадків;

Івано-Франківська область – 1037 випадків;

Кіровоградська область – 402 випадки;

Київ – 1651 випадок;

Київська область – 891 випадок;

Львівська область – 553 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 165 випадків;

Одеська область – 505 випадків;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 787 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 935 випадків;

Харківська область – 403 випадки;

Херсонська область – 143 випадки;

Хмельницька область – 134 випадки;

Чернівецька область – 1985 випадків;

Черкаська область – 314 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

Степанов також заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють з хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади й незабаром буде усунута.

Міністр нагадав, що ослаблення карантину функціонуватиме тільки за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

Він додав, що, незважаючи на карантин через коронавірус, в Україні знову почнуть робити хворим планові операції. Втім, щодо них будуть вживатися суворі заходи безпеки для недопущення поширення епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області заявили про рекордну кількість хворих на коронавірус – за добу виявили 90 випадків.