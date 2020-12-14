В Україні понад 100 населених пунктів лишилися без світла через негоду

Вікторія Довгань Суспільство 11:01, 14.12.2020 Оновлено: 11:01, 14.12.2020

Станом на ранок понеділка, 14 грудня, в Україні без енергопостачання залишилися 107 населених пунктів у п'ятьох регіонах.

Як повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), причиною НП стало істотне погіршення погоди (штормовий вітер та обледеніння). Через це й почали спрацьовувати системи захисту ліній електропередач. Зокрема, світло зникло на:

  • Чернігівщині (85 населених пунктів);

  • Київщині (8);

  • Черкащині (7 населених пунктів);

  • Житомирщині (6 населених пунктів);

  • Буковині (1 населений пункт).

Як зазначили рятувальники, до відновлення електропостачання в зазначених областях були негайно залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, Укргідрометцентр також попередив про потенційно небезпечні погодні умови в Україні – туман, ожеледь, ожеледицю на дорогах. Через це на більшій території України оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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