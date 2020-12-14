В Україні понад 100 населених пунктів лишилися без світла через негоду
Станом на ранок понеділка, 14 грудня, в Україні без енергопостачання залишилися 107 населених пунктів у п'ятьох регіонах.
Як повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), причиною НП стало істотне погіршення погоди (штормовий вітер та обледеніння). Через це й почали спрацьовувати системи захисту ліній електропередач. Зокрема, світло зникло на:
Чернігівщині (85 населених пунктів);
Київщині (8);
Черкащині (7 населених пунктів);
Житомирщині (6 населених пунктів);
Буковині (1 населений пункт).
Як зазначили рятувальники, до відновлення електропостачання в зазначених областях були негайно залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, Укргідрометцентр також попередив про потенційно небезпечні погодні умови в Україні – туман, ожеледь, ожеледицю на дорогах. Через це на більшій території України оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 14 грудня регіони накриють мокрий сніг і крижані дощі, а подекуди очікується просто мряка.
Водночас, Укргідрометцентр уточнив, що опади у вигляді дощів із мокрим снігом випадуть у північних, центральних, а також Одеській областях. На півдні й заході буде сонячно.