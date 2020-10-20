В Україні поморозить, подекуди з дощами: синоптикиня дала прогноз на потепління

Погода в Україні у ніч на середу, 21 жовтня, полякає українців холодом, тоді як удень – порадує сонцем.

Водночас подекуди можливі дощі, вулиці огорне туманом. Таким прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, уночі в більшості регіонів очікується +1… +6 градусів, у Карпатах прохолодніше – від 0 до +3, а на півдні повітря прогріється до +6… +10.

Вдень передбачається +10… +15 градусів. Опади в середу малоймовірні, лише на Чернігівщині, Сумщині місцями пройдуть періодичні дощі.

Також подекуди спостерігатимуться тумани, а вітер із північно-західного поміняється на південно-західний, помірний, часом поривчатий.

У Києві 21 жовтня буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі очікується +2… +5 градусів, вдень до +12.

Забігаючи вперед, синоптикиня попередила, що 22 жовтня у країні потепліє до +12… +18 градусів, а на півдні взагалі до +15… +20. Чудовою буде погода 22-23 жовтня і в столиці – приблизно +18 градусів, але вихідними температура повітря там знову знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним.

"Так що не марнуйте теплих двох днів, грійтеся на вулиці у четвер-п'ятницю, порадійте цим привітним комфортним градусам і обов'язково сходіть у парк чи хоча б просто у сусідній сквер – там ще цвітуть красивий мороз і скромні хризантемки", – підсумували свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували, що 22-25 жовтня в Україну знову повернеться тепла погода. Втім затримається вона лише на чотири дні – до 26 жовтня. Таке потепління пов'язане із перебуванням над Європою теплої повітряної маси.