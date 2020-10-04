В Україні померла співзасновниця Гельсінської спілки

На 81-му році життя померла українська журналістка і правозахисниця, одна із засновниць Української Гельсінської групи Раїса Руденко.

Про це Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні (3 жовтня – Ред.) вдень відійшла у вічність Раїса Руденко – українська журналістка, правозахисниця, дисидентка. Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника, прозаїка, філософа, космолога, економіста, автора понад 40 виданих книг, учасника Другої світової війни, колишнього дисидента, багаторічного політичного в’язня радянських тюрем і концтаборів, борця за права людини, громадського діяча", – написав він.

Раїса Руденко народилася 20 листопада 1939 року в селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Руденко закінчила заочне відділення бібліотечного факультету Київського інституту культури і якийсь час працювала секретарем директора і заввідділом кадрів у санаторії в селищі Конча-Озерна під Києвом. Там вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Миколою Руденком, який звернувся до неї як до кваліфікованої друкарки з проханням передрукувати рукопис його нового твору – повісті-феєрії "Народжений блискавкою".

У 1976 році Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи, його дружина неофіційно була секретарем правозахисного об'єднання. Радянська влада піддали подружжя Руденків репресіям – вони були заарештовані і відправлені в табори. У 1987 році під тиском міжнародної громадськості Миколі та Раїсі Руденкам дозволили виїзд за кордон. Вони повернулися в Україну в 1990 році.

Після смерті Миколи Руденка в 2004 році його дружина впорядкувала архів робіт письменника, який у 2019 році передала Національній бібліотеці імені Вернадського.

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