В Україні померла наймолодша жертва коронавірусу: що відомо

Ірина Кулініч Суспільство 05:48, 30.04.2020 Оновлено: 05:56, 30.04.2020

В Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні.

Про це повідомила заступниця главі ОДА Наталія Остапченко під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусною інфекцією на території області.

"Всього на Житомирщині станом на 29 квітня 2020 зареєстровано 357 осіб із коронавірусів. На жаль, сьогодні (29 квітня) в області зафіксовано ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. Це 18-річний та 85-річний чоловіки", – поділилася вона.

В Україні померла наймолодша жертва коронавірусу
ZIK

Хлопець був родом із Попільнянського району. Смерть настала від кровотечі на тлі тромбозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцькому районі від коронавірусу помер 19-річний хлопець. У нього був цукровий діабет.

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