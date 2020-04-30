В Україні померла наймолодша жертва коронавірусу: що відомо

В Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні.

Про це повідомила заступниця главі ОДА Наталія Остапченко під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусною інфекцією на території області.

"Всього на Житомирщині станом на 29 квітня 2020 зареєстровано 357 осіб із коронавірусів. На жаль, сьогодні (29 квітня) в області зафіксовано ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. Це 18-річний та 85-річний чоловіки", – поділилася вона.

В Україні померла наймолодша жертва коронавірусу ZIK

Хлопець був родом із Попільнянського району. Смерть настала від кровотечі на тлі тромбозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцькому районі від коронавірусу помер 19-річний хлопець. У нього був цукровий діабет.

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