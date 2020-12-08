В Україні показали мінометний комплекс, здатний наводитися на ціль автоматично. Фото та відео

В Україні презентували новий мінометний комплекс "Смерека", здатний автоматично наводитися на ціль під час руху.

Кадри нової розробки приватної компанії "Українська бронетехніка" опубліковано в Telegram-каналі "Останній блокпост" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Смереку" побудовано на базі бронемобіль "Варта". Кадр відео

Комплекс створено на базі бронемобіль "Варта", який побудований на базі МАЗ-5434. Його оснащено 120-мм мінометом і цифровою системою управління вогнем, а дальність стрільби сягає 7,5 км.

Як пояснив фахівець із розробки "Української бронетехніки" Володимир Ковтун, мінометний комплекс здатний автоматично наводити міномет на ціль за допомогою системи GPS.

На розгортання комплексу йде близько 2 хвилин. Кадр відео

"Під час руху задаються координати цілі, виїжджають на точку і вже готові всі поправки для міномета", – зазначив він.

Розгортання "Смереки" займає близько двох хвилин. Зараз міномет проходить попередні заводські випробування.

"Смереку" оснащено 120-мм мінометом. Кадр відео

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