В Україні покарають клініки, які приховали результати тестів на коронавірус: що на них чекає

Приватні лабораторії в Україні, які приховали результати тестів на коронавірус, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

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Про це заявила керівниця відділу аналітичного етапу в мережі лабораторій "Сінево" Оксана Небильцова на брифінгу у вівторок, 24 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Щодо результатів всі лабораторії незалежно від статусу, які мають дозвільні документи, зобов'язані інформувати згідно з законодавством. Приховування такої інформації незалежно від форми власності – це кримінальна відповідальність", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивних результатах тестів на коронавірус.

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