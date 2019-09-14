В Україні похолодає: синоптики уточнили прогноз погоди

В Україні в суботу, 14 вересня, очікується зниження температури повітря. Прохолодніше всього буде в центрі і на заході країни.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. Дощі в цей день можливі в Полтавській, Харківській і Сумській областях.

На сході країни буде сухо і до +27, у центрі до +22. На півдні очікується сонячна погода, температура повітря досягне +28 градусів. На заході дощів не передбачається, температура повітря – до +21 градуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня, Україна буде перетинати холодний атмосферний фронт, температура повітря істотно знизиться.

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