В Україні похолодає: синоптики уточнили дощовий прогноз

У середу, 6 травня, в Україні очікується нова хвиля похолодання, погода, як і раніше, буде дощовою.

Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру. Майже всю територію країни накриють грози.

Найхолодніше буде на заході України – температура опуститься до 11 градусів.

Температурний максимум складе +22.

Вітер по всій Україні західний 5-10 м/с.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть сильні зливи. Гроз на заході не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні 6 травня Скриншот

У Вінницькій і Житомирській областях буде трохи тепліше – від 13 до 15 градусів тепла вдень.

У центрі України до +20 і дощі з грозами. У північних областях і на Київщині стовпчики термометрів покажуть максимум +16.

На півдні температура повітря змінюватиметься – від 13 до 19 градусів тепла. Прогнозують дощі з грозами.

Найтепліше буде на сході країни – там до 22 градусів тепла, проте дощитиме.

У Києві 6 травня прогнозують 14-16 градусів тепла і дощ із грозою.

Прогноз погоди в Києві 6 травня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що у травні погода на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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